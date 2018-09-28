Український політв'язень Клих написав листа Сенцову із проханням припинити голодування

Його мати мала триденне побачення з сином у російській в’язниці

Політв'язень Кремля Станіслав Клих написав іншому українському ув’язненому в Росії Олегу Сенцову з закликом припинити голодування.

Про це "Українській правді" повідомила його мати Тамара Клих, яка мала триденне побачення з сином у російській в’язниці.

"Стас Сенцову написав листа. Я його взяла, вишлю і Людмилі Денісовій (українському омбудсмену – ред.) передам на словах його заклик. Стас каже, що Сенцов писав йому відкритку і листа, ще, мабуть, до голодування, то тюремники самі кажуть, що тюремники – тюремникам листи не передають. То попросив через мене переслати", - сказала мати в’язня.

"Просив Сенцова (у Стаса нема дітей, а в Сенцова є), сказав: "Мамо, скажи Денисовій, хай передасть, щоб він перестав голодувати. Ми розуміємо, що він за всіх (голодує – ред.), і ми його не осудимо, якщо його звільнять одного, бо в нього двоє дітей, ще й кажуть, що один хворий. Хай подумає про дітей і не голодує"", - переказала Тамара Клих слова сина.

Вона додала, що у своє звільнення Станіслав не вірить.

Читайте такожПарубій підписав заяву ВР щодо висунення Сенцова на Нобелівську премію

"Не вірить ні в яке звільнення. Абсолютно. Там по НТВ (у нього є телевізор тепер є, консул привіз, то він дивиться НТВ) показували – і як вони таке пропустили показати? – Станіслава, Балуха, Карпюка і Гриба, що нібито готують якось дорожню карту щодо обміну, але, кого і як будуть міняти, невідомо", - підсумувала мати Клиха.

Раніше Тамара Клих розповіла, що її син-політв'язень Кремля виглядає трохи краще, але постійно скаржиться на біль у серці, нирках і ногах.

Нагадаємо, у 2016 році українців Миколу Карпюка і Станіслава Клиха засудили до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно. За версією російського слідства, вони були членами організації УНА-УНСО і у 1994-1995 роках воювали у складі бандформувань у Чечні. Втім, Клих заявив, що ніколи не був у Чечні.

Пізніше стало відомо, що він збожеволів через тортури у в’язниці. За словами матері Клиха, Станіслава катували у Росії, змушуючи свідчити проти екс-прем'єра Арсенія Яценюка.

У 2015 році глава СК РФ Олександр Бастрикін заявив, що Арсеній Яценюк воював проти російської армії в Чечні.

Прес-секретар Яценюка порадила Росії провести психіатричну експертизу Бастрикіна.

Згідно із біографією Яценюка, у 1991 - 1996 роках він навчався у Чернівецькому національному університет імені Юрія Федьковича на юридичному факультеті та паралельно у 1992 – 1997 роки був президентом юридичної фірми "ЮРЕК-ЛТД" у Чернівцях.

В лютому 2017 року Росія заявила, що Яценюк оголошений у міжнародний розшук, а в березні суд міста Єсентуки виніс рішення про заочний арештколишнього прем'єра України.