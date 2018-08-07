Українського політв'язня Клиха в психіатричній лікарні «накачали» психотропними препаратами - Денісова

Клих скаржиться, що у нього дуже болять нирки.

Незаконно засудженого в Росії громадянина України Станіслава Клиха в психіатричній лікарні у Магнітогорську «накачали» психотропними препаратами.

Про це у соціальній мережі Facebook повідомила уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Вона зазначила, що поспілкувалася з мамою Станіслава Клиха - Тамарою. «Вона розповіла, що нарешті говорила з сином по телефону - Станіслав зараз вже в колонії. Пані Тамара неодноразово просила про цю розмову, але їй постійно відмовляли», - повідомила Денісова.

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«Станіслав розповів, що в психіатричній лікарні його «накачали» психотропними препаратами, і він не знає, як це впливатиме на його стан в подальшому. Зі слів пані Тамари, Станіслав врівноважений, розповідає, що дуже болять нирки, швидше за все, після травми», - зазначила омбудсмен.

Як повідомила матір Клиха, вона щомісяця «відправляє з пенсії гроші Станіславу».

У звёязку з цим Денісова нагадала, що 26 липня уряд прийняв постанову про виділення 100 тисяч гривень родинам політв'язнів. «Розповіла пані Тамарі, що треба написати заяву і які документи оформити», - повідомила уповноважений ВР з прав людини.

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Як повідомляв УНІАН, українця Клиха затримали на території Росії в 2014 році за звинуваченням в участі в бойових діях проти федеральних сил під час першої чеченської війни взимку 1994-1995 років, а також у вбивстві російських солдатів.

Клих провину заперечував, а його сім'я і друзі наполягали, що він ніколи не був у Чечні.

26 травня 2016 року суд у Чечні засудив Клиха до 20 років позбавлення волі, а в жовтні 2016 року Верховний суд Росії відхилив апеляцію його захисту на вирок.

Клих вказував, що був захоплений російськими силовиками незаконно, а показання і визнання російське слідство отримало під тортурами. Про проблеми зі здоров'ям, зокрема, з психічним станом Клиха, неодноразово повідомляли адвокати і правозахисники. Правозахисний центр «Меморіал» у Росії визнав Клиха політв'язнем. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що він став жертвою «пародії на правосуддя».