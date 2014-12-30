Яценюк зустрінеться з Меркель у Берліні на Різдво

Урядова делегація на чолі з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком має намір відвідати Берлін (Німеччина) 7 січня для проведення переговорів з владою, повідомила журналістам міністр фінансів України Наталія Яресько.

«Це будуть спільні переговори з нашими німецькими партнерами. Прем'єр-міністр зустрінеться з канцлером Меркель», - сказала Яресько.

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