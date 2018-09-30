Журналіст назвав головну різницю між Україною і Росією

В українській державі люди мобільні, зазначив публіцист.

Російський журналіст, письменник, публіцист Олександр Сотник заявив, що між Україною і РФ завжди було багато відмінностей, по-перше, геополітичних.

У громадян держав різний менталітет, про це літератор розповів під час чату на "Главреді".

"Поки з Владивостока доїдеш до Москви... Просто позначте відстань. А приїхати в Київ з будь-якого українського регіону — проблем немає. Якщо що, люди в Україні мобільні, вони можуть приїхати в Київ і там влаштувати Майдан", — зазначив він.

Співрозмовник підкреслив, що в Москві корінних жителів практично не залишилося, в основному там живуть приїжджі.

"Причому це не творчо або суспільно активні люди, а люди, які приїхали за довгим рублем, люди, які приїхали в Москву тільки тому, що там більше грошей", — підкреслив публіцист.

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"І вся політика Москви заточена саме на те, що 80% грошової маси зосереджена в цьому Вавилоні, в цьому раковому анклаві під назвою Москва. І в цьому страшному "бульйоні" варяться приїжджі, залишки москвичів, якісь силовики, якісь кавказці, мафія... І все це разом — це бруд, помісь", — додав Сотник.

"Який майдан?! Ви про що? Ніякого майдану. Офісні працівники? Платять, слава Богу. Перестануть платити, стане страшно жити в Москві — зберуть свої пожитки і поїдуть у свої челябінськи і урюпинськи. Тому говорити про те, що в Москві можливий якийсь майдан, не доводиться...", — сказав журналіст.

Письменник заявив, що в РФ в останній раз бачив громадянське суспільство 21 вересня 2014 року, коли люди вийшли на "Марш миру".

"Його проводив Борис Нємцов (російський опозиціонер, був убитий — Ред.), тоді ще живий. Я допомагав, ми знімали ролики для того, щоб людей більше вийшло. Ось тоді це був останній вихід громадянського суспільства, яким було небайдуже. З тих пір одних немає, а ті далеко...", — зазначив публіцист.

"Ваш покірний слуга теж вже не в Росії. Хтось виїхав, хтось помер, когось убили. Тому Росія — не Україна, ні... Більш того, Україна відкрито говорить: "Так, ми воюємо. Ми — воююча країна". Запитайте у середньостатистичного росіянина, чи воююча країна Росія. У відповідь ви почуєте "ні". А з Україною? "Та нас там немає!". А Сирія? "Ми просто бомбимо". Тому Україна — не Росія", — стверджує співрозмовник.

Раніше Олександр Сотник казав, що середньостатистичний росіянин розлюбив президент РФ Володимира Путіна, любов пішла і помідорчики зів'яли, оскільки лідер країни підірвав п'єдестал, на якому він так довго тримався.