Бойовики пішли в наступ на Піски

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив замкомбата "ОУН", який базується у Пісках, Борис Гуменюк.

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"Сєпари тиснуть на наші позиції з трьох сторін. Працюють міномети, артилерія, стрілецька зброя. Щойно зазнав важкого поранення в голову боєць Батальйону "ОУН" "Білий". Побратими з Правого сектора надають йому медичну допомогу", - пише він.