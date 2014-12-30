Бойовики пішли в наступ на Піски
23:22, 30 грудня 2014Політика
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В селі Піски під Донецьком почався бій: бойовики пішли в наступ.
REUTERS
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив замкомбата "ОУН", який базується у Пісках, Борис Гуменюк.
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"Сєпари тиснуть на наші позиції з трьох сторін. Працюють міномети, артилерія, стрілецька зброя. Щойно зазнав важкого поранення в голову боєць Батальйону "ОУН" "Білий". Побратими з Правого сектора надають йому медичну допомогу", - пише він.
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