Росія порушує угоду про ліквідацію ракет середньої та малої дальності – Столтенберг

Москва визнала існування нової ракетної системи, яка має назву 9М729.

Генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг наголошує, що Росія порушує договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (РСМД).

Читайте також"Німецький сценарій": експерт розповів, як повернути окупований Крим

Про це він заявив на прес-конференції у Брюсселі напередодні дводенного засідання очільників оборонних відомств країн-членів Альянсу.

"Ми залишаємося стурбованими щодо відсутності поваги з боку Росії до її міжнародних зобов'язань, в тому числі стосовно Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Цей договір усуває цілу категорію озброєння і є важливим елементом нашої безпеки. Тепер цей договір опинився під загрозою через дії Росії", - наголосив Столтенберг.

"Після багатьох років заперечення, Росія нещодавно визнала існування нової ракетної системи, яка має назву 9М729. Росія не надала достовірних відповідей щодо цієї нової ракетної системи. Усі союзники згодні, що найбільш імовірна оцінка буде такою, що Росія порушує договір. З цієї причини, терміново важливо, щоби Росія відповіла на ці стурбування істотним і прозорим чином", - заявив генсек НАТО.

У травні президент США Дональд Трамп доручив уряду підготувати план по введенню санкцій проти Росії за порушення договору про ліквідацію РСМД.

Договір про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності було підписано в 1987 році президентом СРСР Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом. Згідно з документом, обидві сторони не можуть випробовувати й розгортати крилаті, а також балістичні ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 кілометрів) і меншої (від 500 до 1000 кілометрів) дальності.