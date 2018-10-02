Кива: Угорщина готує анексію Закарпаття

Ілля Кива вважає, що компроміс не може розглядатися як можливе рішення проблеми між Україною і Угорщиною.

Сьогодні в Україні існує загроза втрати Закарпатської області, а дії Угорщини спрямовані на анексію нашої території. Таку думку висловив глава Соціалістичної партії України Ілля Кива в ефірі телеканалу Newsone, повідомляє прес-служба СПУ на офіційному сайті.

«Офіційно заявляю, що сьогодні існує загроза втрати Закарпатської області, а дії Угорщини спрямовані на анексію нашої території. Чому ми називаємо Росію країною-агресором, але не бачимо, що повторюється ситуація з Угорщиною? Ми «проспали» Луганську область, Донецьку, Крим. Так не повинно статися із Закарпатською областю», – заявив він.

І.Кива зазначив, що вступ до НАТО, рух в Євросоюз не є панацеєю для вирішення всіх проблем. На його думку, основне завдання керівництва країни – «не бігти за кимось, не встигаючи, спотикаючись і падаючи, а формувати свою внутрішню позицію і діяти в інтересах України».

При цьому він підкреслив, що компроміс не може розглядатися, як можливе вирішення проблеми між Україною і Угорщиною.

«Коли йдеться про Батьківщину, її території та кордон, компромісу бути не може. Є інтереси української держави і українського народу. Тому повинна бути складена нота протесту, дипломати повинні бути вислані з України, а також необхідно розірвати відносини з Угорщиною до наведення порядку в цьому питанні», – констатував голова Соцпартії.

Як повідомлялося, 27 вересня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що СБУ розслідує кримінальну провадження за фактом отримання паспортів Угорщини громадянами України, а отримання подвійного громадянства тягне за собою позбавлення громадянства України.

Кримінальне провадження у зв'язку з фактами видачі громадянам України паспортів Угорщини в Берегово Закарпатської області розслідується, по попередньої кваліфікації, за статтею про державну зраду. "Відомості внесені в ЕРДР по ч. 1 ст. 111 КК (державна зрада).

Читайте такожУ МЗС Угорщини прокоментували паспортний скандал на Закарпатті

Як повідомляв УНІАН, раніше в інтернеті з'явилося відео, на якому зафіксована видача українцям угорських паспортів.

Люди на відео на тлі угорського прапора зачитують текст присяги громадянина Угорщини. Потім угорський дипломат закликає їх приховувати від державних структур України факт отримання угорського громадянства.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що надання угорського громадянства суперечить Віденської конвенції про консульські відносини. Він зазначив, що Україна відреагує на видачу угорських паспортів. Також міністр натякнув, що Україна може вислати угорського консула з Берегового, і не відступиться від реалізації проукраїнської політики на Закарпатті.

26 вересня Клімкін і глава МЗС Угорщини Петер Сійярто зустрілися в Нью-Йорку, але не погодили спільну позицію щодо надання угорського громадянства громадянам України в Закарпатській області. Клімкін знову запропонував угорському колезі в найближчі дні відкликати угорського консула з Берегового, інакше Україна його видворить.

За фактом видачі українцям угорських паспортів Управління СБУ в Закарпатській області відкрило кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).