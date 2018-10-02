Хоче розказати про Чепігу-"Боширова": екс-охоронець Януковича просить суд допитати його

Кобзар просить Оболонський райсуд забезпечити його додатковий допит щодо поширеної в ЗМІ інформації стосовно втечі Януковича до Криму.

Колишній глава служби безпеки Януковича Костянтин Кобзар просить Оболонський райсуд Києва знову допитати його, на цей раз про роль росіянина Анатолія Чепіги (Боширова) у втечі екс-президента до Криму.

Про це повідомив у Facebook адвокат Віктора Януковича Віталій Сердюк. "Кобзар просить Оболонський райсуд забезпечити його додатковий допит щодо поширеної в ЗМІ інформації про долю громадянина РФ Боширова (справжнє ім'я Анатолій Чепіга - УП) в охороні й супроводженні Віктора Януковича до АР Крим в лютому 2014 року", - пише юрист.

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Він опублікував копію заяви Кобзаря.

Раніше колишній журналіст «Центру управління розслідуваннями» Сергій Канєв заявив, що полковник російського розвідувального відомства ГРУ Анатолій Чепіга («Руслан Боширов»), якого Велика Британія підозрює в отруєнні екс-агента російської розвідки Сергія Скрипаля, очолював операцію з вивезення до Росії екс-президента України Віктора Януковича.

У Генпрокуратури наразі немає підтвердженої інформації про те, хто з російських військових був причетний до операції з організації втечі колишнього президента.