Єхануров каже, що з російським флотом у Криму проблем немає

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ заявляє, що на сьогоднішній день не існує проблемних питань у функціонуванні в Криму Військово-Морських Сил України і Чорноморського флоту Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Севастополі.

«Це було перше питання, яке я задав сьогодні після приземлення у Саках нашому командувачу (ВМС). Відповідь була: проблем немає», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Всі питання розв`язуються «нормально, по-сусідськи», додав він.

Міністр упевнений, що проблемні питання були в середині 90-х років, але зараз ні місцева влада, ні військові не відчувають якогось дискомфорту в спілкуванні один з одним.

Крім того, Ю.ЄХАНУРОВ зазначив, що нещодавно в Москві зустрічався з міністром оборони РФ Анатолієм СЕРДЮКОВИМ і не відчув, що існують проблемні питання між двома флотами.