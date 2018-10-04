Продовження терміну дії закону про особливий статус Донбасу Порошенкові нав'язала Росія – заява УКРОПу

"Українське об’єднання патріотів – УКРОП" заявляє, що агресор нав’язав ці угоди Україні, а Петро Порошенко їх прийняв – через брак професійності, патріотизму й страх втратити активи в Росії.

Закон про особливий статус Донбасу, термін дії якого вкотре хоче продовжити президент України, є уособленням Мінських домовленостей. "Українське об’єднання патріотів – УКРОП" заявляє, що агресор нав’язав ці угоди Україні, а Петро Порошенко їх прийняв – через брак професійності, патріотизму й страх втратити активи в Росії. Вони подають ситуацію на сході України не як збройну агресію РФ, а як внутрішній конфлікт.

Серед незаконних і антиконституційних вимог Мінських домовленостей – насамперед зміна Конституції України за погодженням із окупаційною «владою» окремих районів Донецької та Луганської областей, а також ухвалення закону про вибори, запровадження відмінних від решти території України правил призначення посадових осіб органів місцевого самоврядування та адміністрацій, прокуратури, суду, правоохоронних органів, запровадження особливого економічного режиму господарської та інвестиційної діяльності, вважають в "УКРОПі". Крім того, домовленості містять пункт про амністію та недискримінацію усіх злочинців, які беруть участь у збройній агресії проти України.

"Усі ці положення, які є наругою над пам’яттю полеглих за незалежність України, на вимогу президента Порошенка були включені до законодавства у вигляді закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», ухваленого у вересні 2014 року. Термін його дії спливає 10 жовтня", - йдеться в заяві.

«Українське об’єднання патріотів – УКРОП» вважає цей закон поразницьким та принизливим для українського народу. Представники УКРОПу в парламенті не голосуватимуть за пролонгацію цього "нікчемного антиконституційного акта" та закликають до солідарності всі державницькі й патріотичні сили у Верховній Раді.

Замість імітації спроб урегулювати конфлікт на сході українська влада має запропонувати чітку стратегію перемоги.

"Вона запевняє, що пролонгація цього закону необхідна для продовження антиросійських санкцій з боку низки іноземних держав. Та українські можновладці, мабуть, забули про те, що санкції стосовно Росії запровадили через порушення нею основоположних норм і принципів міжнародного права, окупацію українського Криму, розв’язання війни на Донбасі та низку інших проявів свавілля. А отже, підстави для застосування санкцій проти Кремля нікуди не поділися. Тож ми вимагаємо від президента України та української дипломатії припинити обман і шантаж власного народу й Верховної Ради, натомість зосередитися на підтримці міжнародної коаліції та заходів зі стримування путінського режиму", - говорять автори заяви.

"УКРОП" заявляє, що українська влада також зобов’язана перестати залякувати народ війною, розірвати дипломатичні відносини з агресором, припинити «торгівлю на крові», максимально обмежити всі види взаємин з Росією та представити українському народу реалістичний план повернення окупованих територій включно з Кримом.