У 2018 році 2-3 рази зірвалося звільнення українських військових з окупованих територій - Геращенко

За її словами, одного разу було зірвано процес через те, що "одна людина брякнула абсолютно неперевірену інформацію".

У 2018 році 2-3 рази зірвалося звільнення українських військових з окупованих територій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявила перший віце-спікер парламенту, представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко.

«У нас цього року реально 2-3 рази зірвалося звільнення хлопців, яких ми намагалися витягнути з окупованих територій», - повідомила вона.

«Один раз одна людина брякнула абсолютно неперевірену інформацію, коли мова йшла про одну схему... Просто зірвала нам. І ми не змогли витягнути кількох наших військових з окупованих територій», - додала Геращенко.

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Як повідомляв УНІАН, у січні спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер заявив, що передав Суркову імена деяких українських заручників, які необхідно включити в список на звільнення.

17 травня спецпредставник США закликав Російську Федерацію здійснити новий обмін заручників на Донбасі.

23 травня перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко заявила, що вже два місяці від Росії немає жодної відповіді щодо звільнення українських заручників у відповідь на пропозицію звільнити 23 росіянина. Перед цим вона заявила, що звільнення українських бранців з в'язниць у Російській Федерації і на окупованих територіях залежить від президента РФ Володимира Путіна.

Попередній великий обмін українських заручників на осіб, ув'язнених в тюрмах на підконтрольній уряду України території, був організований наприкінці грудня 2017 року. Тоді Київ відпустив 237 осіб, отримавши натомість 74 українських військовослужбовців.