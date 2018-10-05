"Йому сказали, що з нього овоч зроблять": адвокат Сенцова розповів, чому режисер припинив голодування

Сенцов хотів продовжити голодування, однак йому пригрозили примусовим годуванням і фізичною силою.

Адвокат Олега Сенцова Дмитро Дінзе заявив, що український політв'язень і режисер припинив голодування, тому що з нього погрожували "зробити овоч" і обіцяли примусове годування.

Про це він розповів в інтерв'ю "Медузе". "Йому дали час подумати. Якщо він не піде з голодування із завтрашнього дня, то буде здійснене примусове годування — його вивезуть в реанімацію, там прикують до ліжка, вставлять трубку і будуть примусово годувати", - заявив Дінзе.

Він додав, що з Сенцова також обіцяли зробити овоч – "це він просто тупо лежатиме на ліжку з трубкою в носі або в роті".

"Вони [зараз] вважають, що він вже нездатний віддавати звіт своїм діям, що голодування перейшло в стадію, коли настала точка неповернення. Тобто невідомо, як він вийде з голодування — 50 на 50", - пояснив адвокат.

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Він зазначив, що Європейський суд з прав людини, коли втрутився в голодовку Олега Сенцова, вказав російській стороні, що примусове годування прирівнюється до тортур - і застеріг від цього. "Але хіба колись російську сторону щось зупиняло, якщо вони захочуть щось зробити?", - зазначив Дінзе.

Сенцов хотів продовжити голодування. "Якщо б йому не погрожували примусовим годуванням, фізичною силою і тим, що з нього будуть робити овоч, він би продовжив голодування. Я так розумію, що наміри лікарів лабитнангівської лікарні були досить серйозними", - пояснив адвокат.

Як повідомлялося, Олег Сенцов повідомив, що з 6 жовтня змушений припинити голодування, яке він тримав понад 140 днів.

ФСБ РФ затримала Сенцова в Криму навесні 2014 року, згодом його вивезли в Росію. В серпні 2015 року українського режисера засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів партійних офісів.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.