Ющенку шкода, що у Януковича - голова в піску

«Відверто скажу: з одного боку, я жалкую з приводу цієї заяви. А з іншого, це право кожної партії. Я не бачу в цьому жодної проблеми. Переконаний, що Партія регіонів ще раз зважить свою позицію”. Так президент України Віктор Ющенко у інтерв’ю агенції Укрінформ прокоментував вихід Партії регіонів із конституційної ради. Текст інтерв’ю опублікований на офіційному сайті Президента.

На погляд Ющенка, “виходити з діалогу і консолідованої роботи над змінами до Основного закону - це є слабкий вчинок”. Президент послався на те, що за його даними дві третини нації виступають за прийняття Конституції на референдумі, та заявив, що “не є великою дилемою, чи ми будемо це робити з усіма політичними силами, чи тільки з деякими”.

Водночас президент закликав регіоналів: “якщо у нас дума про Україну одна, не ховайте голову в пісок, виходьте на чесні дебати, пояснюйте свою позицію. Тому що мова не йде про розподіл посад, про компетенцію Ющенка стосовно повноважень. Не це мене цікавить. Мене цікавить, як забезпечити стабільність у цій країні. Бо я, як ніхто інший, відчуваю на собі дискредитовані правила гри, введені з 2004 року”.

“Президент України має право конституційної ініціативи, - зауважив Ющенко та додав: До цієї ініціативи я хочу залучити якомога більше сторін”.