Луценко розповів про "нормальних законослухняних громадян" у Верховній Раді

Генпрокурор збирається приходити до ВР для представлення подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, коли матиме на це юридичні підстави.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що більшість народних депутатів України є законослухняними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Юрій Луценко сказав на брифінгу.

Читайте також"На х*й пішов": нардеп Барна обматюкав журналіста, який його присоромив (відео)

«У Верховній Раді України більшість нормальних законослухняних громадян. І вважати усіх народних депутатів у чомусь винними є неправильним, шкідливим. Цей мазохізм руйнує державу. Тому я буду сюди приходити (у парламент для представлення подання про притягнення депутатів до кримінальної відповідальності — УНІАН) виключно в тому випадку, коли матиму на це повні переконання і юридичні підстави. Всі інші випадки не можуть знайти моєї підтримки», - наголосив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 жовтня, генпрокурор прийшов на засідання Регламентного комітету, який розглядав подання про притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від «Опозиційного блоку» Дмитра Колєснікова.