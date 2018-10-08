Луценко розповів про "нормальних законослухняних громадян" у Верховній Раді
Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що більшість народних депутатів України є законослухняними.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Юрій Луценко сказав на брифінгу.
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«У Верховній Раді України більшість нормальних законослухняних громадян. І вважати усіх народних депутатів у чомусь винними є неправильним, шкідливим. Цей мазохізм руйнує державу. Тому я буду сюди приходити (у парламент для представлення подання про притягнення депутатів до кримінальної відповідальності — УНІАН) виключно в тому випадку, коли матиму на це повні переконання і юридичні підстави. Всі інші випадки не можуть знайти моєї підтримки», - наголосив Луценко.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 жовтня, генпрокурор прийшов на засідання Регламентного комітету, який розглядав подання про притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від «Опозиційного блоку» Дмитра Колєснікова.