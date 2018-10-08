Підозрюваний у держзраді екс-перекладач Гройсмана заявляє, що не отримував пропозицій щодо обміну на Сущенка

Раніше адвокат Марк Фейгін висловив думку, що Сущенка могли б обміняти на Єжова.

Колишній перекладач прем’єр-міністра України Станіслав Єжов, якому інкримінують державну зраду, заявляє, що не отримував пропозицій щодо обміну на незаконно засудженого в Російській Федерації українського журналіста Романа Сущенка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Єжов заявив журналістам після сьогоднішнього засідання Голосіївського районного суду міста Києва, де слухалася його справа.

«Було озвучено Фейгіним (адвокат Марк Фейгін - УНІАН) побажання обміняти мене на Сущенка. Я не отримував жодних пропозицій з приводу такого обміну, і навряд чи я б погодився, оскільки я не є засудженим і розраховую бути виправданим», - сказав він.

У свою чергу, адвокат Єжова Валентин Рибін також підкреслив, що його підзахисного не можна обміняти, оскільки він не є засудженим.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня адвокат Марк Фейгін висловив думку, що незаконно засудженого в РФ українського журналіста Романа Сущенка могли б обміняти на Єжова.

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Довідка УНІАН. 20 грудня 2017 року Служба безпеки України заявила про викриття чиновника секретаріату Кабміну, який діяв в інтересах спецслужб РФ. Правоохоронці встановили, що він був завербований російськими спецслужбами під час тривалого закордонного відрядження. За даними заступника начальника Головного слідчого управління СБУ Віталія Маякова, Єжов збирав інформацію на завдання ГРУ генштабу збройних сил Росії.

У Кремлі заявили, що читали новину про затримання чиновника секретаріату Кабміну України, але конкретною інформацією не володіють.

Єжов обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

3 вересня Голосіївський райсуд Києва продовжив до 1 листопада дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для Єжова.