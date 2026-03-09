У Зеленського розкрили, скільки ракет Patriot Україна отримала за час війни

У перші дні війни в Ірані країни Близького Сходу витратили більше ракет Patriot, ніж отримала Україна за весь час.

Україна за чотири роки війни проти Росії отримала всього близько 600 ракет-перехоплювачів до систем Patriot. Про це розповів The New York Times радник президента Володимира Зеленського Дмитро Литвин.

При цьому, за словами Зеленського та європейського комісара з питань оборони Андрюса Кубілюса, в перші дні війни в Ірані минулого тижня країни Близького Сходу витратили понад 800 ракет Patriot для протидії більш ніж 2000 іранським безпілотникам і понад 500 балістичним ракетам

Як зазначає видання, війна в Ірані може перекрити потоки оборонного озброєння, в якому Україна гостро потребує. Київ запропонував обміняти свої безпілотники-перехоплювачі країнам Близького Сходу на більш потужні системи, необхідні Україні для протистояння російським балістичним ракетам.

На початку після російського вторгнення Україна іноді використовувала дорогі ракети Patriot для збивання лінкорів "Шахед", однак це швидко виявилося нежиттєздатним: виробництво "Шахеда" обходиться до 50 000 доларів, в той час як ракета-перехоплювач Patriot коштує понад 3 мільйони доларів.

При цьому ці ракети знаходяться в дефіциті.

"У 2025 році військовим було поставлено всього 620 ракет Patriot, що є рекордним показником", - зазначає NYT.

Дефіцит ракет для Patriot в Україні

Нагадаємо, за даними Reuters, на тлі триваючих масованих атак Росії ППО України може зіткнутися з дефіцитом ракет для систем Patriot. Також загострення протистояння між США та Іраном створює ризик перенаправлення американського озброєння з України в регіон Перської затоки.

При цьому Росія намагається використати ситуацію з нестачею ракет Patriot в Україні на тлі конфлікту на Близькому Сході. Так, росіяни збільшили кількість балістики в своїх останніх ударах, намагаючись виснажити українські запаси.

