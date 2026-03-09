Потужний удар по Криму: військові знищили низку 'жирних' цілей росіян (відео)

Серед знищеного на півострові є чотири станції управління безпілотниками.

Сили оборони України завдали потужного удару по російських об’єктах у тимчасово окупованому Криму, внаслідок чого уражено "Панцирі", десантний катер та базу БпЛА "Оріон".

Як повідомили у Військово-морських силах ЗСУ, підрозділи ВМС ЗСУ у взаємодії з Силами спеціальних операцій ЗСУ провели успішну операцію на території тимчасово окупованого півострова.

"Внаслідок точних ударів українським захисникам вдалося уразити одразу три російські зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцирь-С1" та ліквідувати мобільну вогневу групу противника", - заявили у ВМС.

Також силами і засобами ВМС у Новоозерному успішно уражено російський швидкісний десантний катер проєкту 02510 "БК-16".

Крім того, удару зазнала військова інфраструктура окупантів на аеродромі Кіровське. Зокрема, українські військові влучили у місце зберігання ударно-розвідувальних безпілотних літальних апаратів "Оріон" та повністю знищили 4 станції управління цими дронами.

Удари по окупованому Криму

Як писав УНІАН, нещодавно безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уражено російські об’єкти у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, уражено виробничі цехи АТ "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод", місця дислокації військової техніки й особового складу в населеному пункті Пушкіне.

Йшлося, що, за попередньою інформацією, уражено два зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С2", БпЛА "Мохаджер-6" на льотному полі, зенітну установку ЗУ-23 на вантажному автомобілі тощо.

