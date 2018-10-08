Луценко заявив про достатню кількість доказів для вручення Вілкулу підозри в найкоротші терміни

Генпрокурор наголосив, що за рішення, подібні до тих, які інкримінуються Вілкулу, вже притягнуто до кримінальної відповідальності багато посадових осіб того періоду, але лише один він має статус народного депутата.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що прокуратура має достатню кількість доказів для вручення підозри співголові фракції "Опозиційний блок" Олександру Вілкулу у найкоротші терміни.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це генпрокурор заявив журналістам під час брифінгу. “Я вбачаю достатньо доказів, щоб в найкоротший термін пред’явити підозру пану Вілкулу. Для цього потрібно рішення Регламентного комітету, - воно фактично щойно було отримано, - а також рішення Верховної Ради про скасування недоторканності народного депутата Вілкула. Наступного вівторка воно буде розглядатися у сесійній залі”, - заявив Луценко.

За його словами, до кримінальної відповідальності притягнуто низку чиновників, які вчинили дії, схожі до тих, які слідство закидає Вілкулу.

“За подібні рішення вже притягнуто до кримінальної відповідальності багато посадових осіб того періоду, але лише один Вілкул має статус народного депутата. Тому тільки щодо нього засідає Регламентний комітет та Верховна Рада. Інші за таких же обставин відповідають згідно з чинним законодавством, в менш публічній обстановці. Але вже є вироки, деякі справи ще на стадії підозри. Їх є щонайменше десятки, якщо говорити про категорію “А” чиновників колишньої влади”, - зазначив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 жовтня, Комітет Верховної Ради з питань Регламенту і організації роботи парламенту визнав законним подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Вілкула та направив до ВР висновок, в якому містяться певні зауваження щодо якості подання.

За даними прокуратури, Вілкул на посаді голови Дніпропетровської ОДА упродовж 2011-2012 років видав розпорядження про незаконну зміну цільового призначення земельних ділянок загальною площею понад 66 га.

Сьогодні на засіданні комітету Луценко представив докази слідства щодо незаконної передачі земельних ділянок в оренду Орджонікідзевському гірничо-збагачувальному комбінату та підприємству «Арт ленд».

Комітет взяв до уваги, що генеральний прокурор в рамках кримінального провадження проведе додаткову перевірку статусу земельних ділянок, про які йдеться у епізоді подання щодо Орджонікідзевського ГЗК. Що стосується земель підприємства «Арт ленд», то буде проведена перевірка щодо того, чи докази, які були озвучені, не базуються на свідченнях, які були здобуті в незаконний спосіб.

Вілкул та його адвокат Олексій Баганець заявляють, що суд незаконно надав дозвіл на прослуховування телефона депутата, оскільки на це не було дозволу парламенту, тому докази отримані незаконним шляхом.

Луценко чекає, що ВР розгляне подання про зняття недоторканності з Вілкула 16 жовтня.