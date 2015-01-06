На Донбасі зафіксували роботу російської станції радіоелектронної боротьби

Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук в Facebook.

«Північніше Старобешеве зафіксована робота російської станції радіоелектронної боротьби (РЕБ). Перешкоди даної станції РЕБ спрямовані на робочі частоти українських військ», - повідомляє Тимчук.

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Крім того, за інформацією ІС, в районі Маріуполя і на південь від Донецька бойовики продовжують активно використовувати безпілотники, також активно проводять наземну розвідку.

Раніше в мережі з'явилося відео, яке доводить, що на території Донбасу, окупованого проросійськими бойовиками, є зброя, яка є тільки на озброєнні в РФ.