Москва незаконно поглинула українську церкву, УПЦ завжди була канонічною територією Вселенського Патріархату - Клімкін

"Константинополь через несприятливі історичні умови змушений був проявляти терпимість і мовчати, проте ніколи не відмовлявся від своїх прав", - заявив Клімкін.

Церква України de jure ніколи не припиняла бути канонічною територією Вселенського Патріархату.

Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін у своїй колонці на "Українській правді". Клімкін аналізує в ній документи Вселенського патріархату зі статті "Вселенський престол і Українська церква".

"У 1686 році Константинополь своєю "Грамотою про надання" передав Патріархові Московському тільки право рукопокладати Митрополитів Київських. Таке рішення було зумовлене економічними причинами та тодішньою складною безпековою ситуацією в регіоні й вважалося тимчасовим. Передача права рукопокладання (хіротонії) аж ніяк не означала підпорядкування Української церкви Московському Патріархові в усіх інших аспектах. Київська (тобто Українська) митрополія з часу заснування й до наших днів була і є єпархією Вселенського, а не Московського патріархату", - пояснив він.

При передачі права на хіротонію Фанар особливо наголошував на двох умовах: Митрополита Київського мали обирати в Україні без участі Москви; Митрополит Київський під час Богослужіння зобов’язаний першим згадувати Вселенського Патріарха (що є свідченням підпорядкованості Української церкви безпосередньо Константинопольській).

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"Однак Московський Патріархат ніколи не дотримувався цих умов і здійснив незаконне приєднання та поглинання Української церкви. Константинополь через несприятливі історичні умови змушений був проявляти терпимість і мовчати, проте ніколи не відмовлявся від своїх прав, а Церква України de jure ніколи не припиняла бути канонічною територією Вселенського Патріархату", - додав Клімкін.

Як відомо, 9 жовтня у Стамбулі розпочалося засідання Синоду Константинопольського патріархату, на якому можуть затвердити томос щодо автокефалії української православної церкви. 11 жовтня – третій і останній день триденного засідання Синоду.

Речник Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря, повідомив, що Синод Вселенського патріархату визнав незаконною анексію Київської Митрополії Російською Церквою в 1686 році та визнав предстоятелів УПЦ КП та УАПЦ канонічними.