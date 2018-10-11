Єпархії УПЦ МП, які не приєднаються до єдиної Української православної церкви, більше не матимуть права називатися українською церквою - Філарет

Водночас, вони матимуть право на існування на території України під назвою російської церкви.

Єпархії Української православної церкви Московського патріархату, які не приєднаються до процесу створення єдиної Української православної церкви, після її створення більше не матимуть права називатися українською церквою.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це предстоятель Української православної церкви Київського патріархату патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет сказав біля Володимирського собору у Києві.

"Утворення в Україні єдиної Української православної церкви не означає, що на нашій українській території не може існувати інша церква, мається на увазі російська церква", - наголосив Філарет.

У цьому зв'язку він сказав, що "бо ті українські єпархії, які не приєднаються до єдиної української православної церкви, не будуть мати право називатися українською церквою".

"А право на існування будуть мати, при чому, рівне право з Українською церквою, тільки називатися будуть російська церква, а не українська", - наголосив Філарет.