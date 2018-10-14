Екс-депутат Держдуми пояснив статус "розмінної монети" для України

Колишній політик переконаний, що більшість країн на міжнародній арені переслідують в першу чергу свої інтереси.

Депутат Держдуми РФ у 2007-2016 роках Ілля Пономарьов вважає, що Україна стала "розмінною монетою" у суперечках між Росією і Заходом, які на території країни банально з'ясовують стосунки.

"Вважаю, що так воно і є. Особливо між Європою і Росією, і ще особливо Німеччиною. Головна проблема в тому, що економічна зацікавленість Заходу в Україні недостатня для того, щоб захищати ваші інтереси", - сказав він під час чату у "Главреді".

На думку Пономарьова, єдиним союзником України зараз залишаються Сполучені Штати Америки, які побоюються виникнення партнерських відносин між ЄС і Росією.

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"Практично єдина країна, яка має серйозні геополітичні інтереси - це Сполучені Штати. Вони будуть захищати Україну і стримувати Росію з метою захисту внутрішньополітичного балансу всередині Європейського Союзу. Вони дуже стурбовані посиленням ролі Німеччини, особливо в ситуації Брекзита, тому що ЄС взагалі може стати такою великою Німеччиною", - сказав він.

Екс-політик переконаний, що Україні необхідно розширити коло лобістів у світі і налагоджувати партнерські відносини з США і ЄС.

"Для України головне завдання якомога більше поширити економічні зв'язки як з Європою, так і з Сполученими Штатами, щоб отримати широке коло лобістів, які будуть лобіювати інтереси України перед своїм урядом. А до цього часу статус "розмінної монети" буде залишатися", - підсумував він.