У День захисника України ліцеїсти-богунівці склали клятву (фото, відео)

В церемонії складання урочистої клятви взяв участь президент Петро Порошенко.

Ліцеїсти Київського військового ліцею імені Івана Богуна сьогодні, 14 жовтня, склали клятву на вірність Україні. В церемонії складання урочистої клятви взяв участь президент Петро Порошенко.

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«Вірю, що всі ви виростете достойними захисниками України. Будете віддано служити українському народові. Зберігати та примножувати наші славні бойові традиції. Станете гордістю ваших батьків та рідних, кожного громадянина нашої держави, гордістю українського народу», – звернувся Порошенко до ліцеїстів, передає прес-служба президента.

Глава держави наголосив, що агресор добре і цілеспрямовано підготувався до загарбницьких дій. «Свою армію агресор зміцнював, а нашу через агентуру в українській владі – руйнував. Тим не менш, сконцентрувавши всі наявні ресурси, завдяки мужності воїнів і потужному волонтерському рухові, завдяки добровольцям – ми з вами зупинили агресора», - підкреслив президент.

Він наголосив, що армія відновила боєздатність, набула бойового досвіду, наростила оперативні спроможності, покращила технічну оснащеність і нині її характер загартований у запеклому збройному протистоянні з російським агресором.

Текст клятви зачитав ліцеїст 10-го класу Київського військового ліцею імені Івана Богуна Артем Бердес, ліцеїсти виголосили клятву. Президент привітав їх зі складанням урочистої клятви.

Після закінчення оркестр виконав пісню «Марш нової армії». Особовий склад Київського військового ліцею імені Івана Богуна пройшов перед президентом урочистим маршем.