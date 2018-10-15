Пєсков пояснив слова Трампа про причетність Путіна до отруєнь "лінгвістичними особливостями"

Раніше Трамп на запитання, чи згоден він, що Путін має відношення до політичних убивств і отруєнь, відповів: «Так, ймовірно, має».

У Кремлі заявили, що підкріплених доказами звинувачень у причетності президента Російської Федерації Володимира Путіна до політичних убивств і отруєнь не може існувати.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи інтерв'ю президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа телеканалу CBS News, де на запитання, чи згоден він, що Путін має відношення до політичних убивств і отруєнь, глава Білого дому відповів: «Так, ймовірно, має».

«Я не став би, по-перше, давати оцінку, що «Трамп допустив можливість» і таке інше, як ми читаємо в безлічі ЗМІ. Тут, напевно, треба все ж таки до лінгвістичних особливостей ставитися гнучко», - сказав він.

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«Іншої відповіді, зрозуміло, що бути не могло, це відповідь президента США. Ніяких прямих звинувачень президент США не озвучував. Та й будь-яких підкріплених хоча б якимись аргументами чи тим більше доказами звинувачень не може існувати стосовно президента Росії. Ось так ми до цього і ставимося», - додав Пєсков.

«Головне, ви знаєте, ми завжди говорили, що Росія не мала, не має і потенційно не може мати нічого спільного з цими звинуваченнями», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Трамп похвалився, що надав Україні зброю, а Обама – подушки.