Маккейн закликав Росію повернути Крим і забратися зі східної України
01:59, 09 січня 2015Політика
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Голова сенатського комітету з питань збройних сил США сенатор Джон Маккейн заявив про свій намір «докласти зусиль, щоб допомога Україні була відчутною»
Маккейн закликав Росію повернути Крим і забратися зі східної України / Фото УНИАН
«Тепер, коли у нас є більшість у Конгресі, ми зробимо все, щоб це питання залишалося на порядку денному не тільки по Україні, яка сама по собі є переконливим аргументом, а й з огляду на те, що буде далі з країнами Балтії. Що буде з Молдовою та іншими країнами регіону», – цитує Джона Маккейна Голос Америки.
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«Єдиний сценарій, який я бачу – це поверніть Крим Україні, заберіться зі східної України, і тільки тоді, можливо, ми зможемо говорити про фінляндизацію України»,– додав голова сенатського комітету зі збройних сил.
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