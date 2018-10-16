Парубій обіцяє вже цього тижня підписати постанову про санкції щодо телеканалів “112” і NewsOne

При цьому “Народний фронт” наполягає на санкціях проти ЗМІ, які заперечують факт російської агресії.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій обіцяє вже цього тижня підписати постанову про санкції щодо телеканалів “112 Україна” та NewsOne.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту, коментуючи виступ голови фракції “Народний фронт” Максима Бурбака про необхідність розблокування підписання постанови, яку минулого пленарного тижня ухвалив парламент.

За словами Парубія, проект постанови зараз перебуває на розгляді Комітету ВР з питань регламенту, і як тільки він надійде до парламенту і парламент ухвалить рішення, яким буде підтримано постанову та відхилено пропозицію про скасування раніше ухваленого рішення парламенту, він одразу підпише постанову про санкції.

Бурбак, виступаючи на засіданні Погоджувальної ради, наголосив на необхідності продовження санкцій проти ЗМІ, які заперечують факт російської агресії.

За його словами, фракція вимагає якнайшвидшого розгляду відповідних законопроектів, зокрема про обов’язковість реєстрації іноземних агентів, які діють на користь держави-агресора Росії.

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“Дієві прозорі заходи - це буде реальна обструкція путінському клубу Медведчука. Він є ніхто без так званих “українських журналістів на зарплаті в Дерипаски”, - сказав Бурбак.

Він наголосив, що саме такими методами необхідно “нейтралізувати Медведчука, а не громити порожні офіси” (УНІАН: 14 жовтня націоналісти розгромили офіс лідера організації "Український вибір" Віктора Медведчука у Києві).

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня Верховна Рада ухвалила постанову про звернення до Ради національної безпеки та оборони щодо застосування санкцій до семи компаній, які мають стосунок до телеканалів "112" і NewsОne. Постановою пропонуються такі обмежувальні заходи: блокування активів, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, анулювання ліцензій на здійснення діяльності, заборона користуватися радіочастотним ресурсом України, обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування, повна або часткова заборона дій з акціями компаній, заборона надання ліцензій Національного банку на інвестиції в іноземну державу, заборона розміщувати валютні цінності на рахунках і вкладах на території іноземної держави тощо.

Також у ВР були зареєстровані два проекти постанов про скасування рішення Верховної Ради від 4 жовтня, яким парламент рекомендував РНБО застосувати персональні економічні та інші санкції до семи юридичних осіб, пов’язаних із зазначеними телеканалами. Парубій пояснив, що для підписання первинного рішення ці проеки постанов мають бути винесені на розгляд Верховної Ради та відхилені.