Екс-командир 79-ї бригади склав присягу народного депутата

Олександр Гулак та Іван Савка склали присягу народного депутата, вони пройшли до ВР замість нардепів, які стали членами ЦВК.

Олександр Гулак та Іван Савка склали присягу народного депутата.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія відбулась у сесійній залі Верховної Ради.

Гулак пройшов до парламенту за списком Радикальної партії замість народного депутата Тетяни Юзькової, яка склала повноваження народного депутата у зв’язку з обранням її до складу Центральної виборчої комісії.

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Савка пройшов до парламенту за списком партії “Народний фронт” замість народного депутата Ірини Єфремової, яка також стала членом ЦВК.

Раніше УНІАН повідомляв, що Центральна виборча комісія визнала обраним народним депутатом України Івана Савку замість Ірини Єфремової, яку призначено членом ЦВК.

Савка безпартійний, включений до виборчого списку партії «Народний фронт» під № 84. Він є заступником командира військової частини по роботі з особовим складом – начальник відділення військової частини АА 0224, проживає в місті Миколаєві.