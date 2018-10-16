Рада провалила зняття недоторканності з Колєснікова

За відповідне рішення проголосували лише 163 народних депутати.

Верховна Рада України не підтримала подання генерального прокурора про позбавлення депутатської недоторканності Дмитра Колєснікова (фракція "Опозиційний блок").

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Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували лише 163 (при необхідних мінімум 226 - УНІАН) народних депутата.

За рішення про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Колєснікова не голосували у повному складі фракція "Опозиційний блок" та група "Відродження", а з групи "Воля народу" "за" був лише один народний депутат.

Водночас із фракції "Блок Петра Порошенка" проголосував 61 із 135 народних депутатів, від "Народного фронту" - 40 з 80, від "Самопомочі" - 18 із 25, від Радикальної партії - 9 із 20, від "Батьківщини" - 8 із 20, позафракційних - 26 із 57.

Сьогодні Верховна Рада України також не підтримала подання Генеральної прокуратури про зняття депутатської недоторканності з народного депутата України Олександра Вілкула.