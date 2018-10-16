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ВР залишила Вілкула недоторканним

14:40, 16 жовтня 2018
Політика
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Рада не підтримала рішення про зняття з Вілкула недоторканності / фото УНІАН

Верховна Рада України не підтримала подання Генеральної прокуратури про зняття депутатської недоторканності з народного депутата України Олександра Вілкула.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосувало 137 (за необхідного мінімуму 226 — УНІАН) народних депутатів України.

За рішення про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Вілкула не голосували в повному складі фракція “Опозиційний блок”, також групи “Воля народу” та “Відродження”.

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За дане рішення проголосувало лише 46 із 135 народних депутатів із фракції “Блок Петра Порошенка”, 36 із 80 депутатів з фракції “Народний фронт”, 18 із 25 з фракції “Самопоміч”, 9 із 20 із фракції Радикальної партії, 5 із 20 із фракції ВО “Батьківщина”.

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня Комітет Верховної Ради з питань Регламенту та організації роботи парламенту визнав законним подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Вілкула і направив до ВР висновок, в якому містяться певні зауваження щодо якості подання.

За даними прокуратури, Вілкул на посаді голови Дніпропетровської ОДА упродовж 2011-2012 років видав розпорядження про незаконну зміну цільового призначення земельних ділянок загальною площею понад 66 га.

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На засіданні комітету Луценко представив докази слідства щодо незаконної передачі земельних ділянок в оренду Орджонікідзевському гірничо-збагачувальному комбінату та підприємству «Арт ленд».

Комітет взяв до уваги, що генпрокурор в рамках кримінального провадження проведе додаткову перевірку статусу земельних ділянок, про які йдеться у епізоді подання щодо Орджонікідзевського ГЗК. Що стосується земель підприємства «Арт ленд», то буде проведена перевірка щодо того, чи докази, які були озвучені, не базуються на свідченнях, які були здобуті в незаконний спосіб.

Вілкул та його адвокат Олексій Баганець заявляють, що суд незаконно надав дозвіл на прослуховування телефона депутата, оскільки на це не було дозволу парламенту, тому докази отримані незаконним шляхом.

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Теги: #Верховна Рада#Олександр Вілкул#позбавлення недоторканості