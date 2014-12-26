Главою Антикорупційного бюро може стати екс-помічник прокурора США - ЗМІ

Про це повідомляє ЛІГАБізнесІнформ, посилаючись на власні джерела.

За інформацією видання, Вітвицький поки не прийняв остаточного рішення, оскільки ще не отримав гарантій незалежності посади.

Серед претендентів на місце головного борця з корупцією в країні все ще залишається колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі. Щоправда, для цього йому доведеться прийняти громадянство України і, згідно з антикорупційним законом, вирішити питання із закриттям кримінальних справ проти себе на батьківщині.

Читайте такожКабмін затвердив своїх кандидатів у комісію Антикорупційного бюро

Гіпотетично на посаду директора можуть претендувати грузини Давид Сакварелідзе і Гізо Углава, яким комісія з питань громадянства при президентові 22 грудня рекомендувала надати українське громадянство. І той, і інший в Грузії працювали заступниками головного прокурора і успішно займалися питаннями боротьби з корупцією.

Всього, за словами члена конкурсної комісії Йосипа Зісельса, у списку може бути більше 10 претендентів.

Як повідомлялося, 21 грудня президент Петро Порошенко призначив правозахисників Рефата Чубарова, Євгена Захарова та історика Ярослава Грицака членами Конкурсної комісії Національного антикорупційного бюро.