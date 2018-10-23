У Росії істерично відреагували на ідею перейменувати Крим

На ініціативу про зміну назви Криму росіяни різко відреагували.

У Росії викликала істерику пропозиція голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова перейменувати Крим.

Наприклад, глава комітету Держдуми РФ у справах СНД Леонід Калашников обізвав таку ідею "несусвітньою дурістю". А варіанти назви - "награними", пишуть росЗМІ.

Читайте такожУкраїна та ще три країни продовжили санкції проти Росії

"Депутат Держдуми РФ від Криму Руслан Бальбек заявив, що ініціатива обумовлена прагненням неправдивої популярності Чубарова.

"Чубарову хочеться стати автономним царем, ось і ллється з нього пропозиція про перейменування Криму", — сказав Бальбек "Известиям".

"Депутат" Держради Криму Владислав Ганжара заявив, що окупантам все одно, як Крим буде називати Україна.

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Верховної Ради України Рефат Чубаров повідомив про можливу зміну назви адміністративно-територіальної одиниці Автономна республіка Крим у складі України після створення на півострові кримськотатарської національної автономії.