Нардеп Шахов закликав уряд не допустити замерзання українських міст через шантаж газових олігархів

Він закликав уряд негайно розробити та ухвалити нормативні акти, які покладуть усі повноту відповідальності за технічну експлуатацію газових мереж на облгази.

Уряд має вжити заходів, щоб не допустити замерзання українців у морози через свавілля газових монополістів.

Про це заявив сьогодні народний депутат від “Нашого краю” Сергій Шахов.

За його словами, напередодні зими газові олігархи шантажують мешканців українських міст відключенням газу.

"Хвиля відключень від газу вже прокотилася всією країною. Олігархи-власники облгазів почали відрізати будинки від газових труб перед початком опалювального сезону. Історія минулої зими у Кропивницькому, Славутичі, Смілі, коли через шантаж облгазів цілі міста опинялися без тепла, знову може повторитися. Минулого року уряд не впорався з цією ситуацію. Зараз ще є час, щоб завчасно вжити заходів", – зазначив Сергій Шахов.

Такі дії олігархів, наголосив народний депутат, призведуть до того, що сотні будинків залишаться без тепла.

"Газові олігархи-власники облгазів змушують ОСББ взяти на свій баланс внутрішньобудинкові газові мережі. Відповідно обслуговування цих мереж облгаз визначає як нову послугу. Для олігархів – це нова схема для збагачення, а для українців – щомісячна додаткова плата за газ, на додачу до останнього підвищення. У разі відмови – мешканцям погрожують відключенням від газу", – наголосив Сергій Шахов.

Він закликав уряд негайно розробити та ухвалити нормативні акти, які покладуть усю повноту відповідальності за технічну експлуатацію газових мереж на облгази.

"Ми закликаємо Уряд зафіксувати своїм рішенням: хто отримав від держави дозвіл на роботу із газовою інфраструктурою, то й має за неї відповідати. Окрім цього, слід заборонити вимикати від газу об’єкти соціальної інфраструктури і житлові будинки та їхніх постачальників тепла", – підсумував Сергій Шахов.

Нагадаємо, раніше «Наш край» зареєстрував у Верховної Раді законопроект №7408, який запобігає відключенню об’єктів соціальної інфраструктури та їхніх постачальників тепла від газу.