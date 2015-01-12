"Народний фронт": МЗС Росії варто послухати позицію Путіна щодо окупації Німеччини радянськими військами
17:28, 12 січня 2015Політика
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Дивує, що Міністерство закордонних справ Росії вимагає коментарів щодо теми окупації Німеччини Радянським союзом після Другої світової війни – про окупацію Німеччини СРСР ще 2008 року заявляв їхній президент Путін.
REUTERS
Володимир Путін у серпні 2008 року, перебуваючи на посаді Прем’єр-міністра РФ, в інтерв’ю тому ж телеканалу ARD недвозначно сказав про присутність окупаційних радянських військ в Німеччині після Другої світової: «Были советские войска в Германии, по сути, надо честно сказать, это были оккупационные войска, которые остались в Германии после Второй мировой войны, но под видом союзнических войск».
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Радимо російським урядовцям пильніше вивчати позицію глави їхньої держави щодо цих питань, аби офіційні заяви не йшли у розріз зі словами самого ж президента Росії.
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