"Народний фронт": МЗС Росії варто послухати позицію Путіна щодо окупації Німеччини радянськими військами

Володимир Путін у серпні 2008 року, перебуваючи на посаді Прем’єр-міністра РФ, в інтерв’ю тому ж телеканалу ARD недвозначно сказав про присутність окупаційних радянських військ в Німеччині після Другої світової: «Были советские войска в Германии, по сути, надо честно сказать, это были оккупационные войска, которые остались в Германии после Второй мировой войны, но под видом союзнических войск».

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Радимо російським урядовцям пильніше вивчати позицію глави їхньої держави щодо цих питань, аби офіційні заяви не йшли у розріз зі словами самого ж президента Росії.