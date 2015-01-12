Захарченко заявив, що не бачить сенсу дозволяти ротацію "кіборгів" і віддавати поранених бійців АТО

Лідер донецьких бойовиків Олександр Захарченко звинуватив Україну в "односторонньому виході з меморандуму про перемир'я". Про це він заявив журналістам в понеділок у Донецьку, передає Українська правда.

За його словами, "Донецьк повертається до того життя, яке було до попередніх переговорів про перемир'я". Він стверджує, що українська влада впродовж трьох днів обстрілює Донецьк.

"Судячи з її дій, Україна вирішила в односторонньому порядку вийти з меморандуму про перемир'я. Хоча офіційно нам війну не оголошували", - додав лідер бойовиків.

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За його словами, він готовий до консультацій, але сенсу в них не бачить, вони його "уже втомили".

"Якщо ми розумітимемо, що мирно цей конфлікт вирішувати не вдається, нам доведеться вирішувати його силою", - заявив Захарченко.

При цьому він заявив, що дозволяти ротацію сил АТО в Донецькому аеропорту він "не бачить ніякого сенсу".

"Поранених віддавати не буду. Це позиція офіційна", - заявив Захарченко.

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Лідер самопроголошеної "ДНР" стверджує, що бойовики стріляють тільки у відповідь, а Україна начебто обстрілює Горлівку, Донецьк, Докучаєвськ.

Речник АТО Андрій Лисенко запевнив "Українську правду", що усі звинувачення бойовиків голослівні.

"Це провокації. Українські військові чітко дотримуються режиму припинення вогню. Вони стріляють виключно у відповідь", - заявив Лисенко.

"У Донецьку наші війська стоять тільки в новому терміналі аеропорту. У наших військ є групи вогневої підтримки, і коли йде наступ, то вони підтримують наших бійців. Жодних наступальних дій українські війська не ведуть", - заявив Лисенко.