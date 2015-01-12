Зустріч у "нормандському форматі" в Астані перенесли на декілька тижнів

Про це він заявив у понеділок в Страсбурзі під час засідання комітету, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

„Зустрічі, яка планувалася на цьому тижні, не буде. Не зважаючи на всю підготовчу роботу, між політичними директорами та міністрами (закордонних справ) немає домовленості стосовно того, що досягнуто достатньо прогресу, щоб ця зустріч відбулася. Вона повинна була відбутися у нормандському форматі. Але вона буде перенесена на декілька тижнів”, - сказав він.

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У цьому зв’язку Брок заявив, що „більше не є оптимістом, тому що не було досягнуто домовленостей з достатньої кількості пунктів, які, дійсно, могли б мати значення для результату”. „Часто глави держав збираються разом, але не досягають результатів, як це було в Мілані”, - наголосив глава комітету.

Крім того, Брок вважає, що головним пунктом, який має бути виконаний, є посилення українського кордону. „Ми бачимо, що на сході України перебуває 7 тис. 500 російських солдатів. Ми бачимо, що головний пункт угоди – це закріпити кордон, тому що це (ситуація) стає замороженим конфліктом. Чи це вже може бути таким”, - додав він.