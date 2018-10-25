Україна звернулася до Гаазького суду щодо примусового призову кримчан до армії Росії

Правозахисники володіють інформацією про понад 12 тисяч кримчан, призваних до лав ЗС РФ.

Прокуратура Автономної Республіки Крим та правозахисні організації направили в офіс прокурора Міжнародного кримінального суду інформаційне повідомлення про незаконне примушування жителів АР Крим окупаційною владою до служби в Збройних силах Російської Федерації.

Про це на прес-конференції повідомив юрист Української Гельсінської спілки з прав людини Максим Тимочко. «Сьогодні ми порушуємо дуже важливе питання, яке пов'язане з черговим порушенням міжнародного гуманітарного права Російською Федерацією на території окупованого Криму. Це порушення, яке стосується незаконного примушування до служби в Збройних силах Російської Федерації, яке проводиться окупаційною владою з 2015 року і по сьогоднішній день», - заявив він.

«Протягом 2017-2018 року прокуратура Автономної Республіки Крим разом з правозахисниками...збирали докази цього порушення. І результатом цього стало подання відповідного повідомлення до Міжнародного кримінального суду, яке було направлено 17 жовтня 2018 року», - додав Тимочко. За його словами, після анексії Криму РФ поширила на територію півострова дію російського законодавства, зокрема щодо обов'язкової військової повинності, а півострів був віднесений до Південного військового округу РФ.

«Всі громадяни, які проживали на цій території, були примусово визнані громадянами Російської Федерації, що дозволило в сукупності з військовою повинністю призивати громадян на службу до Російської Федерації», - сказав він.

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«Примус полягає в тому, що створена репресивна система призову, яка полягає в тому, що існує кримінальна відповідальність за ухилення від служби в Збройних силах Російської Федерації», - додав Тимочко.

Прокурор Прокуратури Автономної Республіки Крим Єлизавета Дзігора підтвердила факт направлення такого інформаційного повідомлення в офіс прокурора Міжнародного кримінального суду. «Інформаційне повідомлення до Міжнародного кримінального суду, яке було направлено прокуратурою Автономної Республіки Крим з провідними і авторитетними правозахисними організаціями України, містить в собі низку фактів цього злочину, що підтверджується доказами», - заявила вона.

Дзігора уточнила, що метою направлення такого повідомлення є розслідування цих злочинів офісом прокурора МКС в Україні.

Юрист Регіонального центру прав людини Віталій Набухотний повідомив, що наразі відомо про 12 тис. кримчан, які були призвані окупаційною владою до лав ЗС РФ. «Загалом ми володіємо інформацією - понад 12 тисяч таких призовників, які були призвані в лави Збройних Сил Російської Федерації. І ця інформація в основному отримувалася з офіційних джерел Міністерства оборони РФ. Всі ці джерела дуже часто є відкритими», - сказав він.

Разом з тим аналітик Кримської правозахисної групи Олександр Сєдов зазначив, що правозахисники зібрали понад півтори сотні нормативно-правових актів, які підтверджують сам факт проведення призову на окупованій території.

«Нами зібрано, перш за все 165 нормативно-правових актів, які підтверджують сам факт проведення призову на окупованій території. Це укази президента Російської Федерації про початок проведення призовних кампаній, накази міністра оборони, закони, які дозволяють проводити призов на окупованій території, і закінчуючи звітами адміністрації, наприклад, про розподіл бюджетних коштів на проведення призовної кампанії в конкретному районі Криму», - сказав він.

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«Ми зібрали 199 публікацій як в засобах масової інформації, так і на так званих адміністраціях Криму, що дозволяє вказати, хто саме відповідає за призов. Вони дозволяють скласти загальну кількість призовників», - додав Сєдов.

При цьому, за його словами, фахівці здійснили аналіз понад 2 тисяч сторінок соцмереж потенційних призовників, виявивши таким чином 57 повісток.

«Ми знайшли безліч доказів того, що люди, які були громадянами України на момент окупації, в подальшому були призвані в армію країни-окупанта... В соцмережах ми знайшли 57 повісток, які вказують, що конкретна людина була призвана, відповідно до повістки, яка підписана конкретним воєнкомом», - зазначив він.

Також Сєдов заявив, що були виявлені «9 указів нагородження кримчан за участь у збройній операції в Сирії».

Правозахисник повідомив, що для того, аби показати факт примусу призову, аналітики дослідили діяльність «судів» в окупованому Криму.

«На момент подачі інформації в Міжнародний кримінальний суд було ухвалено 30 вироків щодо жителів Криму за ухилення від служби в Збройних силах Російської Федерації. Ще 5 вироків перебували на розгляді в суді», - сказав Сєдов.

«На даний момент уже є інформація, що ухвалено 33 вироки. Ще 3 справи перебувають на розгляді у суді», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня очільник кримської прокуратури Гюндуз Мамедов заявив, що Міжнародний кримінальний суд має відкрити офіс в Україні для розслідування воєнних злочинів вищих посадових осіб Російської Федерації.