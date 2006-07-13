Зідан вибачився перед дітьми

Капітан збірної Франції Зінедін Зідан публічно вибачився за свій неспортивний вчинок у фінальному матчі Чемпіонату світу з футболу. Зідан розповів, що інцидент відбувся після того, як Матерацці схопив його за футболку.

Як повідомляє РІА “Новости”, виступаючи в середу ввечері в ефірі французького телеканалу "Каналь плюс", він пояснив, що завдав захисникові італійської команди Марко Матерацці удару головою в груди, оскільки італієць "дуже жорстоко образив його".

Як заявив Зідан, Матерацці сказав дуже жорсткі слова, що образили його матір і сестру. "Це було дуже особисте, це зачіпало мою маму, мою сестру", - заявив Зідан, який при цьому відмовився точно відтворити слова італійця.

"Він (Матерацці) сказав дуже жорсткі слова, причому повторив їх кілька разів. Коли ви чуєте таке один раз, ви намагаєтеся піти. Саме це я намагався зробити, я йшов, але якщо ви чуєте ці слова вдруге, втретє, то...", - сказав Зідан.

В той же час Лента.ru повідомляє, що Зідан заявив – "Але я не збираюся вибачатися перед Матерацці за те, що вдарив його. Якщо я вибачуся, виходить, він мав причину для того, щоб завдати образи мені і моїм рідним? Ні, я не можу вибачитися перед ним. Я просто відреагував на його слова".

При цьому легендарний французький футболіст, який після закінчення ЧС-2006 завершив кар`єру, підкреслив, що він приносить вибачення мільйонам дітей, які дивилися фінальний матч Франція – Італія (1:1, 3:5 по пенальті) в прямому ефірі. "Моїм діям немає виправдання. Я хочу повідомити про це відкрито і чесно, оскільки чудово розумію, що гру дивилися мільярди вболівальників, серед яких було дуже багато дітей", - відзначив колишній капітан збірної Франції.

Під час інтерв`ю йому не поставили питання про те, чи носили образи Матерацці расистський характер. Італійський захисник , який спровокував Зідана на удар, визнав, що був неправий, зачепивши своїми словами француза, але при цьому відкинув всі звинувачення в тому, що він назвав Зідана терористом і образив його рідних.

Президент Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) Йозеф Блаттер заявив, що капітан збірної Франції може бути позбавлений "Золотого м`яча", який він одержав як кращий гравець чемпіонату світу.

Блаттер заявив, що очолювана ним організація веде розслідування інциденту. Варто відзначити, що за підсумками розслідування покарання може зазнати не тільки Зідан, але і Матерацці. Правила ФІФА передбачають серйозні штрафи за образи, проте у Міжнародної федерації футболу до цих пір немає доказів провини 32-річного захисника.