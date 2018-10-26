Філарет назвав головну причину неминучості об’єднання української церкви

Патріарх впевнений, що перехід вірян до єдиної Української православної церкви продовжуватиметься.

Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет наголошує, що завадити об'єднанню української церкви вже ніхто не може.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції.

"Завадити об'єднанню ніхто не може. Чому не може? Тому що це воля божа. Бог створює такі умови, що люди хочуть чи не хочуть, а змушені йти цією дорогою", - зазначив патріарх Філарет.

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Він навів приклад, що багато хто не хотів входити до Київського патріархату, але "Господь допустив війну і війна показала, хто є хто".

За його словами, після того, як на Донбасі почали гинути перші українські воїни, "люди стали сотнями, десятками тисяч, сотнями тисяч переходити у Київський патріархат".

Також він висловив думку, що перехід з Московського патріархату до української церкви продовжуватиметься.

"Тобто, Бог створює умови для створення в Україні єдиної Української православної церкви, яка буде міцною духовною основою української держави", - сказав патріарх.