Тетерук вважає недоцільним викликати в Раду начальника Генштабу та міністра оборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у коментарі журналістам народний депутат України Андрій Тетерук.

Він наголосив, що, за його інформацією, туди направлено допомогу.

Тетерук вважає недоцільним запрошувати сьогодні до парламенту для інформації, зокрема, керівництво Міністерства оборони, Нацгвардії.

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«Борислав Береза (народний депутат - УНІАН) викликає зараз начальника Генерального штабу, як він заявляє, міністра оборони. Тобто ми маємо ситуацію - там бій, там передислокація військ. А у нас (у парламенті - УНІАН) будуть двоє з трьох осіб, які відповідають за цю ситуацію, зараз доповідатимуть, що вони повинні зробити», - наголосив Тетерук.

За його словами, «це потрібно було робити або вчора, раз вони такі грамотні стратеги, або це можна робити постфактум, а не під час того, коли людина вмирає, і їй потрібно робити термінову операцію, то ми не викликаємо хірурга і не починаємо їй «вправляти мізки».

При цьому Тетерук, говорячи про ситуацію в Донецькому аеропорту, відзначив: «Ситуація там як на війні - складна, я не казатиму, що там усе гаразд, але вона не безнадійна».

«Наші війська достатньою мірою готові відбивати агресію», - наголосив Тетерук.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 січня, керівник прес-служби антитерористичної операції Андрій Лисенко заявив, що в зоні АТО в останні дні проходять важкі бойові дії, про що свідчать 84 обстріли бойовиків по українських підрозділах.

Також бойовики, крім обстрілу, намагаються атакувати українських військових.

«Учора було дві атаки на Донецький аеропорт, усі успішно відбили, ворог несе значні втрати», - відзначив Лисенко.

У результаті обстрілу частково зруйнована диспетчерська башта аеропорту.

Разом з тим депутат Борислав Береза повідомив, що захисникам Донецького аеропорту висунуто ультиматум до 17.00 залишити територію об'єкту. «Зателефонували «кіборги» з аеропорту. Кажуть, що їм прислали підмогу в особі семи осіб. І ультиматум - до 17.00. Або вони залишають Донецький аеропорт, або їх знищують», - повідомив Береза.