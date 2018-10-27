Бабченко назвав "досягнення" Росії при Путіні (відео)

РФ дала людству фабрику тролів, - зазначив журналіст.

Російський журналіст Аркадій Бабченко заявив, що РФ за час перебування Володимира Путіна при владі дала людству, зокрема, гібридну війну і розхитування системи світопорядку.

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Зараз йде перебудова світу, є глобальні зрушення, розповів Бабченко в інтерв'ю колезі Олександру Сотникову на Sotnik-TV.

"...гібридну війну дала (Росія — Ред.), дала фабрику тролів, дала розхитування системи світоустрою, тому що той порядок, який встановився в 45-му (після кінця Другої світової війни в 1945 році — Ред.), він у 2014-му Путіним був знищений,... світопорядок дійсно тріщить...", — зазначив співрозмовник.