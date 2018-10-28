Волонтер озвучив головний страх Кремля на Донбасі

Мирослав Гай вважає, що злочини росіян проти людяності почнуть розслідувати, щойно війська РФ покинуть Донбас.

Російська Федерація не піде з окупованих територій Донбасу, бо Кремль боїться міжнародних розслідувань російських злочинів проти людяності.

Про це заявив волонтер, офіцер запасу Мирослав Гай, передає «Обозреватель». За його словами, слідчі з'являться на Донбасі, варто тільки російським військам його покинути.

Читайте такожПорошенко: Євросоюз спільно з Україною протидіятиме «повзучій анексії» Росією Азовського моря

"Якщо вони зараз зіллють ці окуповані території - яким чином вони можуть це зробити? Тільки якщо виведуть звідти свої війська. Виведення військ - це відразу візит туди української армії. І це відразу візит туди міжнародних слідчих. Моментально!" - запевнив Гай.

Він нагадав, що на Донбасі росіяни вбивали людей, катували їх, віджимали бізнеси і грабували підприємства. І якщо Кремль віддасть Україні окуповану територію - все це розкриється, і РФ доведеться відповідати.

"А це ще й великі репутаційні втрати для Кремля. Тому що зараз Путіна дуже багато хто з патріотичних кіл Росії звинувачує в тому, що Донбас злили. І завжди потрібно враховувати ще інформаційний супровід. Що ми бачимо на російських каналах? Вони продовжують звинувачувати Україну, називати нас фашистами, загрожують то ядерним ударом, то знищенням", - пояснив офіцер.

"Тобто відповідна риторика не змінилася. Тому поки їхня військова машина пропаганди йде в цьому напрямку, рано говорити про якусь миролюбність або якісь зміни політики", - резюмував Гай.