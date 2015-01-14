Президент: треба посилити обмеження на пересування на підконтрольні бойовикам райони Донбасу
00:51, 14 січня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко заявляє про необхідність посилити обмеження на пересування через лінію, за якою знаходяться підконтрольні бойовикам райони Донбасу.
Президент заявив про необхідність посилити обмеження на пересування через лінію, за якою знаходяться підконтрольні бойовикам райони Донбасу /УНІАН
Про це йдеться у його зверненні, у зв’язку з трагедією під Волновахою, яке оприлюднене у вівторок ввечері.
”У зв’язку з терористичною атакою ми змушені ще більше посилити обмеження на пересування через лінію, за якою знаходяться підконтрольні бойовикам райони Донбасу. А зведення фортифікаційних споруд, які захищають від можливої контратаки з боку бойовиків – майже завершено”, - зазначив глава держави.
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