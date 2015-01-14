Президент: треба посилити обмеження на пересування на підконтрольні бойовикам райони Донбасу

Про це йдеться у його зверненні, у зв’язку з трагедією під Волновахою, яке оприлюднене у вівторок ввечері.

”У зв’язку з терористичною атакою ми змушені ще більше посилити обмеження на пересування через лінію, за якою знаходяться підконтрольні бойовикам райони Донбасу. А зведення фортифікаційних споруд, які захищають від можливої контратаки з боку бойовиків – майже завершено”, - зазначив глава держави.

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