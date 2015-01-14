Аваков порахував, що Янукович і Ко вкрали грошей більше, ніж закладено в бюджеті для МВС, Нацгвардії і Міноборони

Про це на своїй сторінці у "Фейсбуці" написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Як пояснює міністр, це дозволить "не чекаючи упіймання втікачів - обернути в дохід України заарештовані активи "сімейних". "Активи, раніше вкрадені у народу", - уточнив Аваков.

За його словами, обсяг вкрадених Януковичем і його поплічниками грошей складє близько 2 мільярдів доларів.

"Крім активів у нерухомості і часток у компаніях, заарештовані українськими силовиками грошові активи (гроші на розрахункових рахунках і високоліквідні цінні папери) складають:

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$ 2 млрд. за кордоном + $1,8 млрд. І 6 млрд. грн. всередині країни", - зазначив міністр і додав, що "ця сума більша, ніж затверджений річний бюджет Міністерства оборони + МВС і Нацгвардії".

"Нехай клюють і картають мене ліберали, але скажу точно - Україні дуже потребне якнайшвидше рішення суду, яке оберне ці гроші в бюджет країни! Нехай заочне, справедливості в цьому випадку воно не зменшить", - підсумував Арсен Аваков.