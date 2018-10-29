Спецпредставник Євросоюзу по Донбасу і Криму: чи зуміє європеєць домовитися з Росією

Сам факт того, що Європарламент ухвалив рішення призначити спецпредставника у справах Криму і Донбасу, є дипломатичною перемогою України. Адже конфлікти існують у багатьох країнах, які не входять до складу Євросоюзу, та рідко коли європейські парламентарі звертають таку увагу на проблеми в країнах, що не є членами ЄС. Така безпрецедентна увага до України є наслідком сильного дипломатичного тиску з боку Києва.

Спецпредставника Євросоюзу повинен буде приїжджати на тимчасово окуповані території, зокрема, на Донбас. Він повинен буде виконувати функції, схожі з тими, які виконує Курт Волкер для Сполучених Штатів Америки, тобто бути посередником між українською владою і владою Росії.

Для росіян це створить додаткові проблеми, тому що вони не зможуть не зустрічатися з цим спецпредставником або не допускати його на тимчасово окуповані території

Для Російської Федерації, звісно, це дипломатична поразка. Для росіян це створить додаткові проблеми, тому що вони не зможуть не зустрічатися з цим спецпредставником або не допускати його на тимчасово окуповані території.

Крім того, вже анонсовано, що готується пакет нових санкцій проти РФ через ситуацію на Азовському морі, яка зараз є справді загрозливою.

Чому Європейський союз звернув на це увагу і ухвалив таке рішення? В першу чергу, тому що ЄС дбає про власні інтереси, адже росіяни затримували не лише українські судна, але й судна з європейською пропискою, які прямували до Бердянська і Маріуполя, а це призводить до величезних втрат. Як правило, затримка одного судна російськими прикордонниками обходиться судновласникам від 10 до 50 тисяч доларів. Тому тут суто прагматичний інтерес європейців. Саме бізнес європейських країн, який торгує з Україною, натиснув на європейські уряди з метою призначити цього спецпредставника.

Це – велика перемога. Головне тепер, щоб цей спецпредставник зміг запрацювати і потрапити на тимчасово окуповані території

Це – велика перемога. Головне тепер, щоб цей спецпредставник зміг запрацювати і потрапити на тимчасово окуповані території, скласти справедливий неупереджений звіт стосовно того, що там відбувається.

Наскільки може бути ефективною робота спецспредставаника, зважаючи на те, що і Волкеру не надто вдається домовлятися з Росією? Насправді Волкер настільки ефективний, наскільки це взагалі можливо. Його робота унікальна. Що б ми не говорили, але він призвів до багатьох закулісних процесів, в тому числі до запровадження санкцій проти російських олігархів.

Зрозуміло, що американська дипломатія більш цілеспрямована, більш аргументована і чітка, на відміну від європейської. Адже в Європі лунають дуже різні голоси. Так, наприклад, з одного боку, ми чуємо заяви італійського прем’єра Сальвіні, який закликав зняти санкції з Росії, з іншого – є позиція Великобританії, яка поки що залишається у складі Євросоюзу, та нових членів ЄС на зразок Польщі – вони вимагають максимального покарання для росіян. Через це спецпредставник Євросоюзу не може бути настільки ефективним, як Курт Волкер.

Проте все-таки той факт, що європейці зуміли про це домовитися – великий сюрприз. Адже вони дійшли згоди, навіть не дивлячись на те, що багато європейських країн (Угорщина, Італія й інші) є симпатиками, друзями й агентами путінського режиму в Європі.

Тарас Березовець, політтехнолог, директор компанії BertaCommunications, співзасновник Українського інституту майбутнього