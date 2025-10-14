На думку Петренка, зниження мобілізаційного віку чи посилення методів мобілізації результату не дасть.

Україні недоцільно знижувати мобілізаційний вік чи посилювати методи мобілізації, а натомість треба здійснити системні зміни в армії. Таку думку висловив голова штабного фонду Третього армійського корпусу Олег Петренко в ефірі Вечір.LIVE.

"Знижувати мобілізаційний вік, посилювати методи мобілізації - це тупікова гілка розвитку подій. Потрібні системні зміни в армії. А толку нам мобілізовувати ще два мільйони - мільйон 800 через тиждень буде в СЗЧ (самовільне залишення частини, - ред.)", - сказав він.

Петренко розповів, що зараз добровольці йдуть у бригади і полки Третього армійського корпусу, тому що військові побачили там зміни, які відбулися за короткий час.

"Це система управління, це ставлення командирів до підлеглих, це розвідка, це планування бойових операцій, це медична служба і найнижчі в ЗСУ відносно інтенсивності лінії фронту втрати. І це все комплексно дає результат, що люди йдуть", - зазначив військовий.

За його словами, у Збройних силах "критично величезний" відсоток командирів дає "просто безглузді, тупі, м'ясні накази", через що велика кількість військових йде у СЗЧ.

"Коли я занурився в тематику СЗЧ - СЗЧшники всюди. Їдеш в таксі - водій СЗЧшник. Заходиш ще десь... Це величезна кількість... У нас зараз вже сотні тисяч у СЗЧ. І що? Їх в тюрму посадять? Та в нас місць у тюрмах стільки нема", - висловився Петренко.

Проблема СЗЧ в Україні

Раніше УНІАН писав, що командир 3-ї роти батальйону безпілотних систем Black Raven 93 ОМБр "Холодний Яр" Едуард Боднюк розповів, як можна розв'язати проблему СЗЧ. На його думку, для цього потрібно налаштувати нормальну систему з переміщеннями людей у підрозділи. Мовляв, інакше "у людини часто просто не залишається виходу". За його словами, йдеться "навіть не про те, що люди здебільшого бояться виконувати завдання на лінії бойового зіткнення", а більше про "стосунки зі своїм командуванням, про умови роботи, про стратегію планування і ставлення до людей".

Також заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін нещодавно пояснював, чому солдати тікають у СЗЧ. Він упевнений, що потрібно усувати першопричини, що штовхають солдатів кидати місце служби. Жорін попередив, що кількість дезертирів лише зростатиме з часом, і посилення відповідальності цей процес не зупинить.

Військовослужбовець, співзасновник Центру підтримки аеророзвідки, народний депутат 8 скликання Ігор Луценко розкрив масштаби СЗЧ в Україні. За його даними, тільки у вересні у самовільне залишення частини пішли 19 044 особи, а з початку року такиз є до 160 тисяч.

