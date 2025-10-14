Через понад 3 роки після повномасштабної війни українці все ще задаються питанням, чи хвилюють їхні інтереси Європу.

Минуло вже понад три роки відтоді, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, і більше десяти - від моменту, коли війна вперше спалахнула на Донбасі. Київ пристосувався до нового життя: періодично лунають сигнали повітряної тривоги і вибухи - з одного боку, а з іншого - кафе і бари, повні людей. Театри продають усі квитки, а діти почали новий навчальний рік в укриттях.

Ночами багато сімей тримають запасний матрац у коридорах або ванних кімнатах, дотримуючись офіційних порад спати щонайменше між двома стінами, подалі від вікон - на випадок, якщо влучить ракета. Але під цією зовнішньою рутиною ховається глибоке занепокоєння - що інша Європа втомилася, відвертає увагу від війни і дедалі частіше вважає, що вона має просто закінчитися, незалежно від ціни для України, пише Politico.

А разом із занепокоєнням приходить і тривога: ніби європейська мрія, яка здавалася вже на відстані витягнутої руки, раптово вислизає.

Польща - головний транзитний вузол для українців у Європі

12-годинна поїздка потягом із Києва до кордону ЄС переповнена жінками та дітьми. Чоловіків, як повідомляється, у поїзді часто сприймають із підозрою.

Прикордонні перевірки відчуваються важче, ніж у перші дні російського вторгнення. Польські прикордонники запитують, чому люди залишають Україну, як довго збираються залишатися, яка мета поїздки. Речі розпаковують у пошуках контрабанди. Однак більшість українців продовжують бути вдячними Польщі за підтримку.

"Але це зрушення відображає ширший настрій. Впевненість у швидкому вступі України до ЄС впала до найнижчого рівня від початку вторгнення: за даними серпневого опитування, лише трохи більш як половина українців вірять, що членство настане протягом наступного десятиліття, тоді як у 2022 році таких було понад 70 відсотків. Майже кожен п'ятий тепер вважає, що ЄС узагалі ніколи не прийме Україну", - йдеться в матеріалі.

"Чому їм більше не так важливо?"

У 2022 році балкони по всій Європі прикрашали українські прапори. Потоки гуманітарної допомоги йшли на схід. Незнайомці відчиняли двері своїх домівок для біженців.

Через чотири дні після вторгнення, коли російські танки наближалися до Києва, президент України Володимир Зеленський підписав заявку України на членство в Європейському Союзі. "Ми боремося за свої права, за свободу, за життя - і за виживання. Ми також боремося за те, щоб бути рівноправними членами Європи. Так доведіть, що ви з нами. Доведіть, що ви європейці - і тоді життя переможе смерть, а світло переможе темряву", - сказав він тоді у зверненні.

Через місяць президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн приїхала до Києва, щоб передати першу відповідь ЄС. "Україна належить до європейської родини. Звідси починається ваш шлях до Європейського союзу... Ми прискоримо цей процес, наскільки зможемо", - заявила вона, вручаючи Зеленському анкету для членства.

ЗМІ пише, що хоч політична підтримка все ще існує, громадський ентузіазм уже ослаб. Ще у квітні фон дер Ляєн говорила, що Україна може приєднатися до ЄС до 2030 року. Однак у міру того як процес вступу буксує, українці з тривогою спостерігають, як суспільний настрій у деяких країнах Європи охолоджується, роблячи початковий імпульс важче підтримувати.

Сусідня Польща - один із найгучніших політичних прихильників України - стала найяскравішим прикладом.

Згідно з опитуванням, проведеним на початку літа, лише 35 відсотків поляків підтримують вступ України до ЄС, тоді як 2022 року їх було 85 відсотків. Більше половини населення вважає, що війна має закінчитися навіть ціною поступки територій Росії.

Більшість поляків також вважають, що масштаби допомоги українським біженцям уже зайшли занадто далеко, згідно з дослідженням початку року. І це незважаючи на те, що дані показують: біженці позитивно впливають на економіку Польщі, заповнюючи дефіцит робочої сили і стимулюючи зростання.

Така ж картина спостерігається і в інших країнах Європи...

У Німеччині більшість все ще підтримує відправлення допомоги Україні, але 52 відсотки вважають, що Київ повинен відмовитися від окупованих територій заради миру. На всьому континенті, включно з Італією та Францією, офіційна підтримка зберігається, але дедалі більше громадян скептично ставляться до ідеї прийняття України в ЄС. Це почуття згасаючого інтересу за кордоном різко контрастує з реальністю Києва, де війну неможливо не помічати через масовані атаки ворога, через які продовжують помирати мирні жителі, підкреслюють журналісти.

