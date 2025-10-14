Однак аналітики зазначають, що військова міць Кремля обмежує можливості Трампа щодо вмовляння Росії сісти за стіл переговорів.

Президент США Дональд Трамп здобув велику зовнішньополітичну перемогу в секторі Газа, домігшись припинення бойових дій між Ізраїлем і ХАМАС. Він також заявив, що тепер планує зосередитися на припиненні війни в Україні. При цьому, як пише The Wall Street Journal, завершення війни в Газі дало Трампу важливу підказку про те, як досягти миру в Україні.

"Чиновники США і Європи попереджають, що ні Росія, ні Україна не змінять свою військову стратегію після початкового успіху Трампа на Близькому Сході. Вони також наголошують, що довгострокова угода про міцний мир у секторі Гази далеко не гарантована", - йдеться у статті.

Однак залишається надія, що президент США зможе скористатися моментом дипломатичної перемоги і отримати правильні уроки, щоб відновити зусилля з повернення лідера Росії Володимира Путіна за стіл переговорів.

Головний урок Трампа

Якщо Трамп і може винести якийсь урок з угоди Ізраїлю і ХАМАС, застосовний до війни в Україні, заявили європейські чиновники, то він зводиться до одного слова: тиск.

Зокрема, європейські чиновники заявили, що посилення фінансових санкцій проти Росії є критично важливим на цьому етапі війни, коли її економіка перебуває на межі кризи, але водночас переходить до повноцінної економіки воєнного часу.

"Саме тиск змусив ХАМАС сісти за стіл переговорів, і подібного тиску на Росію ми поки що не відчували", - заявив колишній посол США в ООН Курт Волкер.

Однак Трамп поки що не чинив такого ж тиску на Путіна. Україна та її союзники в Європі сподіваються, що ситуація зміниться тепер, коли Трамп побачив плоди свого успіху як парламентера на Близькому Сході, і в міру того, як його нетерплячість щодо Росії зростає після кількох місяців невдалих переговорів, пише видання.

При цьому Росія все ще залишається значущою військовою наддержавою. Франц-Штефан Гаді, віденський військовий аналітик, заявив, що військова міць Кремля обмежує можливості Трампа щодо умовляння Росії сісти за стіл переговорів:

"Наявність у Росії ядерного арсеналу завжди буде фактором у будь-якій кампанії тиску. Сполучені Штати насправді не виявляють жодного бажання провокувати будь-яку ескалацію".

Більш імовірно, сказав Гаді, що Трамп може безпосередньо домовитися з Путіним про припинення вогню, а потім спробувати змусити Зеленського підписати його:

"Цей сценарій відображав би історію гучної односторонньої дипломатії Трампа і його готовність чинити тиск на Зеленського, домагаючись угод, які не повністю відповідають цілям Європи та України", - підкреслив він.

Проблема Китаю

Ще одним складним фактором російсько-українського конфлікту, який Трампу не довелося враховувати у своїх зусиллях із мирного врегулювання на Близькому Сході, є Китай, який став для Росії найважливішою економічною і політичною опорою:

"США підтримують тісні зв'язки з Катаром, Єгиптом і Туреччиною - близькосхідними державами, які допомогли завершити мирний план щодо Гази, послабивши позиції ХАМАС. Того ж самого не можна сказати про Китай, головного геополітичного суперника США і світову наддержаву".

Водночас чиновники зазначають, що у зв'язку зі зростаючою залежністю Росії від Китаю Пекін може зіграти конструктивну роль у залученні Путіна до будь-якої мирної угоди - якщо, звісно, Трамп зможе переконати його піти назустріч.

"Якщо ми дійдемо до того моменту, коли Китай відчує, що в його інтересах, щоб Росія припинила війну, і він повідомить про це Росію, це матиме велике значення", - сказав Волкер. "На жаль, ми поки що не готові до цього".

Трамп і війна в Україні

Раніше Трамп натякнув, що після укладення мирної угоди щодо Гази він збирається врегулювати війну в Україні. Він також заявив, що не виключає передачу Україні ракети Tomahawk.

Він також висловив думку, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган міг би допомогти в завершенні війни в Україні, оскільки в нього "хороші стосунки з Путіним".

