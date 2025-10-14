Усі російські військові об’єкти будуть знищені у перші години, наголосив Годжес.

Якщо Росія зважиться напасти на країну НАТО, то її військові об'єкти у Калінінграді та Севастополі буде знищено в перші ж години. Про це заявив Колишній командувач Сухопутних військ США у Європі генерал Бен Годжес в інтерв’ю проєкту "Вот так".

Він зазначив, що зіткнення Росії з НАТО не було б схожим на війну в Україні.

"Якби Росія в 2025 році напала на Польщу так само, як вона напала на Україну, її б знищили сили ВПС НАТО і сухопутні війська Альянсу. Можна бути впевненим: Калінінград був би ліквідований у перші ж години. У перші години — Калінінграда немає; усі російські об’єкти знищені. Будь-які російські військові об’єкти в Севастополі також. Тож прямі порівняння тут недоречні", - заявив Годжес.

Відео дня

Він також зазначив, що у 2014 році, коли почалася війна, Європа, США й Канада загалом підтримували Україну, але багато країн усе ще були надто залежні від Росії в постачанні нафти й газу.

"Люди казали: "Та не драматизуйте, росія — важлива країна, у неї є ядерна зброя". І ми тоді, ще у 2014 році, не змогли чітко дати зрозуміти, що російська агресія не залишиться безкарною. Навіть Мінські угоди виявилися фарсом. Жодні санкції не змінили поведінку росії — у неї не було поваги до цих заходів", - зазначив Годжес.

Він також наголосив: якби НАТО було краще підготовлене і одразу після початку повномасштабного вторгнення чітко попередили Росію, що дадуть Україні все необхідне, щобвідновити її суверенітет, "якби це було нашою чіткою метою, ситуація була б зовсім іншою, і Україна опинилася б в іншому становищі".

"Натомість ми прогаяли роки на розмови в дусі: "А якщо росія застосує ядерну зброю? Можливо, треба вести переговори? Ми повинні домовлятися про вихід росії з української території", - підкреслив Годжес.

Росія і НАТО - новини

Раніше генсек НАТО Марк Рютте наголосив, що ймовірна війна між Російською Федерацією і НАТО відрізнялася б від війни, що зараз триває між Росією та Україною.

На думку аналітиків ISW, РФ запустила "фазу нуль" підготовки до війни з НАТО. Вони зазначили, що виявлення так званих "зелених чоловічків" на кордоні з Естонією вказує на формування інформаційно-психологічного плацдарму перед можливим майбутнім військовим конфліктом.

Вас також можуть зацікавити новини: