Епіцентр землетрусу знаходився у Чорному морі.

Біля кримського узбережжя стався землетрус. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

За даними фахівців, епіцентр землетрусу знаходився у Чорному морі за 4 кілометри від берега. Землетрус стався на глибині 14 км.

Його магнітуда становила 3,3. За класифікацією він відноситься до невідчутних.

Землетрус у Криму може зруйнувати Керченський міст - подробиці

Раніше провідний науковий співробітник Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України, доктор фізико-математичних наук Дмитро Гринь заявив, що потужний землетрус може зруйнувати Кримський міст.

За словами експерта, у Чорноморському регіоні сильні землетруси трапляються приблизно раз на століття. Водночас наразі тривають процеси, які поступово створюють умови для серйозних потужних коливань.

"Особливість півдня така, що хвиля може і не піти далеко, особливо, якщо землетрус буде в морі. Однак один об’єкт він точно зруйнує - Кримський міст", - пояснив експерт.

Однак, за його словами, неможливо спрогнозувати ,коли саме такий землетрус станеться. Це може відбутися завтра, через рік чи навіть через десятиліття.

