США виділили $40 мільйонів на боротьбу з російською пропагандою

Працівники центру застосовуватимуть технології раннього попередження дезінформації з-за кордону.

Заступник прес-секретаря Держдепартаменту США Роберт Палладіно повідомив про те, що США виділили $40 млн на діяльність Центру глобальної взаємодії з дезінформації та протидії пропаганді, поширюваної зарубіжними країнами.

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Про це повідомляється на сайті Держдепартаменту. «Це фінансування буде підтримувати різні зусилля з протидії російської, іранської і китайської дезінформації і пропаганди, спрямованої на зарубіжну аудиторію», - сказав Палладіно.

За його словами, співробітники центру застосовуватимуть технології раннього попередження дезінформації з-за кордону, аналізувати аудиторію, розвивати партнерські відносини з провідними організаціями в соцмережах з метою створення відповідного контенту.